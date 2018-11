Elezioni Mid-Term: verso una nuova correzione?

Puntata speciale post elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Quali saranno i risvolti delle elezioni? Qualche correzione sui mercati si è già vista, ma con un risultato non particolarmente positivo per Donald Trump potrebbero proseguire. Il presidente Usa si è “trincerato” nella sua battaglia commerciale, annunciando in stile “Game of Thrones” i dazi doganali. Dopo i dazi, arriverà l’orso sui mercati?

Di questo e molto altro parleremo a partire dalle 15.30, orario in cui capiremo anche in che modo apriranno i mercati. Ospiti in collegamento il professor Giulio Enea Vigevani (Università degli Studi di Milano Bicocca), Vincenzo Longo (IG), Tony Cioli Puviani (trader) e Lorenzo Portelli (Amundi SGR).