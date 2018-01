Elezioni Italia, governo debole ci lascerà alla mercé dell’UE

ROMA (WSI) – Le elezioni italiane sotto attenzione dei mercati in considerazione anche del fatto che i populisti italiani, in primi M5S, hanno balenato l’idea di abbandonare la moneta unica. Secondo quanto scrive oggi Bloomberg, la terza economia più grande dell’area euro, abbandonando la moneta unica, potrebbe innescare uno scenario catastrofico completo di fuga di capitali, crisi bancarie e scompiglio nelle finanze pubbliche.

Ma cosa vogliono gli italiani? Secondo un sondaggio Eurobarometro condotto dalla Commissione Europea a novembre, il 59% degli italiani sostiene l’unione economica e monetaria con l’euro, con il 30% che è contraria. In tutta l’area dell’ euro, quasi tre quarti degli intervistati sono per l’euro, il punteggio più alto dalla primavera del 2004.

“L’Italia rimane il malato d’ Europa, e un parlamento diviso può lottare per affrontare i suoi problemi economici. Ciò che preoccupa è ciò che accadrà all’economia dopo le elezioni. Se otteniamo una grande coalizione, non sarà in grado di fare molto, e l’UE potrebbe cominciare a esercitare una pressione incredibile sull’Italia per ripulire le sue banche e ripagare il suo debito“.