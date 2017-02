Elezioni Francia: scandalo Fillon riapre la gara

Lo scandalo sulla famiglia di Francois Fillon, che sarebbe stata pagata con soldi pubblici grazie alle mosse del candidato leader del centro destra, ha un impatto politico enorme sulla seconda economia dell’area euro e di riflesso in tutta Europa. Le elezioni in Francia sono molto più aperte ora di quanto non fosse fino a una settimana fa. Fillon, che era dato per favorito al secondo turno del voto per l’Eliseo, che si terrà a fine aprile e inizio maggio, ha subito un netto calo nei consensi.

Secondo gli ultimi sondaggi Fillon è dato per sconfitto al primo turno delle elezioni presidenziali, mentre nella sfida finale tra Marine Le Pen e Emmanuel Macron la spunterebbe quest’ultimo, che tuttavia potrebbe anche pagare la sua inesperienza. A parte aver ricoperto l’incarico di ministro dell’Economia nell’ultimo governo Hollande, il rampollo del nuovo centro filo europeo non ha la stessa caratura politica della sua rivale del Front National, partito di destra euro scettico con tendenze nazionaliste e xenofobe.

Fillon avrebbe, con un èscamotage, fatto guadagnare fino a oltre 900 mila euro di stipendio pubblico alla moglie Pénélope e 84 mila euro ai suoi figli, senza che i suoi familiari lavorassero sul serio. Quest’ultimo aspetto è il più inquietante. Secondo Le Canard Enchainé, per attuare il suo piano Fillon avrebbe assunto la figlia e il figlio come assistenti al Senato.

La procura di Parigi sta indagando su quello che i media hanno battezzato il ‘Pénélopegate’ e due giorni fa Fillon e consorte sono stati interrogati dalle autorità in merito alla vicenda. Il vincitore delle primarie del centro destra è accusato di aver registrato la moglie come assistente in Parlamento per permetterle di guadagnare più di 900 mila euro nello spazio di oltre dieci anni senza fare effettivamente gran che in aula.

Fillon si è difeso dicendo di essere vittima di un piano denigrante mai visto prima nella storia della Quinta Repubblica. Fillon ha anche promesso di ritirarsi dalla corsa alla presidenza se l’inchiesta preliminare dovesse assumere i contorni di un’indagine formale. Sarebbe anche questa una prima volta nella storia di una campagna presidenziale in Francia.