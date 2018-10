Elezioni Europee: un leader sovranista del Nord Europa

Mentre i partiti sovranisti preparano l’operazione-ribaltone a Bruxelles, il vicepremier Luigi di Maio, in un intervento di due giorni fa dal palco al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma, ha mandato un messaggio chiaro alle istituzioni europee:

“ Questa Europa qui tra sei mesi è finita . Tra sei mesi ci sono le elezioni europee e così come c’è stato un terremoto politico in Italia il 4 marzo, ci sarà un terremoto politico alle elezioni europee di maggio”, ha rivendicato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico.

A proposito del voto europeo, che si terrà il prossimo maggio, il quotidiano La Stampa riporta rumors secondo i quali sarebbe Jimmie Åkesson la carta segreta di Matteo Salvini per sparigliare alle elezioni europee:

Non solo. Si legge ancora su La Stampa:

Il dialogo è aperto pure con Alternative für Deutschland, che già il 14 ottobre potrebbe avere una buona affermazione in Baviera. Non è un caso che Salvini abbia sbarrato la strada ai rimpatri dei migranti registrati in Italia e poi fuggiti in Germania che il ministro dell’Interno Horst Seehofer vuole rimandare nel nostro Paese.