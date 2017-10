El-Erian: gli shock maggiori che potrebbero deragliare corsa mercati

Mohamed El-Erian ha messo in fila i fattori che potrebbero causare uno shock sui mercati finanziari e deragliare la fase di rialzi record in atto. Il consulente economico di Allianz è particolarmente preoccupato per la situazione di crisi in Corea del Nord e per un possibile sbaglio commesso dalle autorità di politica monetaria.

Secondo l’ex Ceo di Pimco, il maggiore fondo obbligazionario al mondo, gli investitori sono stati spinti erroneamente a credere che le banche centrali saranno sempre lì ad appoggiarli e aiutare le Borse. Ma con la fine dell’era dei tassi ultra bassi non sarà più così.

Le aspettative di una “ripresa economica sincronizzata” non sono ancora abbastanza robuste da garantire un ulteriore incremento dei prezzi degli attivi di Borsa, secondo El-Erian. Il problema è che i mercati sono diventati con facilità troppo compiacenti e la gente sta prendendo rischi eccessivi non giustificati.

“C’è bisogno di un forte shock o di una serie importante di shock per deragliare la corsa del mercato. Questo mercato non viene destabilizzato facilmente”, ha dichiarato l’esperto ai microfoni dell’emittente americana CNBC.

Citando gli shock potenziali da temere maggiormente El-Erian mette la minaccia nucleare della Corea del Nord in cima alle preoccupazioni. In particolare l’ex gestore di Pimco ha paura che il regime di Pyongyang “faccia qualcosa di veramente stupido e che gli Stati Uniti reagiscano” di conseguenza.

Tenuto conto del denaro facile che sta piovendo sui mercati finanziari da quando è scoppiata la grande crisi finanziaria nel 2008, al secondo posto El-Erian cita un errore di politica monetaria, che sia nei tempi o nei modi.

“Non mi preoccupo tanto della Fed che continua a alzare i tassi di interesse con una certa gradualità o della Fed che riduce il suo bilancio da 4.500 miliardi di dollari”, quanto piuttosto delle prossime mosse della Bce, della Banca del Giappone e della Banca centrale cinese. Sono queste a non lasciare El-Erian dormire sonni tranquilli.

Mohamed El-Erian: You need a major shock to dislodge this market from CNBC.