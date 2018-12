Efpa Italia meeting: a Torino il 6 e 7 giugno 2019

Si terrà a Torino, presso il Centro congressi del Lingotto, l’Efpa Italia Meeting 2019, l’appuntamento annuale di Efpa Italia giunto alla dodicesima edizione. Le date ufficiali, 6 e 7 giugno 2019, sono state comunicate dall’affiliata italiana della European Financial Planning Association, il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione professionale per i consulenti finanziari e per i financial planners.

“Efpa Italia Meeting si è consolidato nel tempo, riuscendo ad attrarre un pubblico di professionisti sempre maggiore grazie al connubio tra informazione di qualità e possibilità di networking. Stiamo lavorando a un

programma che sia in grado di offrire contenuti di elevato livello che vadano ad approfondire i temi più caldi nel settore della consulenza”

ha commentato il presidente di Efpa Italia, Marco Deroma.