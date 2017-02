Effetto Yellen sui mercati si smorza, focus su banche

La Fed di Janet Yellen ha alimentato i buy sull’azionario globale, ma la spinta Fed è andata esaurendosi verso la fine della giornata di contrattazioni. Inizialmente, i titoli bancari hanno corso – anche a Piazza Affari, guardando con favore alla frase proferita dal numero uno della Fed, secondo cuiaspettare troppo tempo prima di alzare i tassi non sarebbe saggio”.

Gli acquisti sui titoli bancari a livello globale sono stati alimentati dalla prospettiva di una politica monetaria restrittiva, che tende di per sé ad alimentare le speranze di un miglioramento della redditività del settore. Settore, quello delle banche, che è stato messo a dura prova dalcontesto di tassi rasoterra se non, in alcune aree del mondo come Giappone ed Eurozona, sotto lo zero, sulla scia delle politiche monetarie ultraespansive della Bank of Japan e della BCE.

I dati macro arrivati oggi a Wall Street hanno dato ragione ai falchi della Federal Reserve, con le vendite al dettaglioche sono cresciute a un ritmo più veloce delle attese e l’indice dei prezzi al consumo, importante termometro dell’inflazione, balzato al ritmo più forte in quasi quattro anni. Conseguenze immediate sul mercato del forex: il dollaro ha accelerato al rialzo a fronte dell’euro scivolato al minimo in cinque settimane. Sempre riguardo ai movimenti sul forex, il dollaro ha testato il massimo in due settimane nei confronti dello yen.

Pochi minuti dopo l’inizio della giornata di contrattazioni, gli indici Dow Jones e Nasdaq hanno testato nuovi record intraday.

Le banche hanno segnato un rally a partire dai mercati asiatici, e Hong Kong è balzata al record in quasi tre mesi. L’indice dell’azionario globale MSCI All-Country World Index, a quota 442,13, ha testato il record dal maggio del 2015.

