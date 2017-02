Effetto Yellen sui mercati, scattano i buy sulle banche

Questa volta è la Fed di Janet Yellen a sostenere i buy sull’azionario globale e a dare una ulteriore spinta al dollaro. La numero uno della Fed, nel corso di un’audizione al Congresso Usa, ha chiaramente rinnovato le speculazioni sull’arrivo di nuove manovre restrittive. Aspettare troppo tempo prima di alzare i tassi non sarebbe saggio”, ha detto, provocando un balzo delle probabilità di un rialzo già nel mese di marzo dal 25% – prima del suo intervento al Congresso – al 35%, stando al trend dei futures sui fed fund.

Immediato l’effetto sul mercato del forex, con il dollaro che ha accelerato al rialzo.

Le chance di un rialzo dei tassi Usa già a marzo sono immediatamente salite dal 25% al 35% sul mercato dei future sui Fed Funds. Acquisti sui titoli bancari a livello globale: la prospettiva di una politica monetaria restrittiva tende infatti ad alimentare le aspettative di un miglioramento della redditività del settore, messa a dura prova dal contesto di tassi rasoterra se non, in alcune aree del mondo come Giappone ed Eurozona, sotto lo zero.

Le banche hanno segnato così un rally a partire dai mercati asiatici, e Hong Kong è balzata al record in quasi tre mesi. L’indice dell’azionario globale MSCI All-Country World Index, a quota 442,13, ha testato il record dal maggio del 2015.

