Effetto Bce, Flatex costretta a imporre tassi negativi su depositi tutti clienti

Flatex, broker online tedesco controllato da Fintech, introdurrà a partire dal prossimo 15 marzo un tasso negativo, pari a -0,4%, sui depositi di tutti i suoi clienti. Una diretta conseguenza della politica monetaria ultraespansiva della Bce di Mario Draghi, che l’anno scorso è stata ulteriormente potenziata con l’introduzione dei tassi negativi.

A dare la notizia è stato lo stesso Frank Niehage, amministratore delegato di Fintech, società quotata alla borsa di Francoforte. Radiocor ha riportato la notizia in Italia, facendo notare come Flatex, che è una vera e propria banca con tanto di licenza, sia il primo istituto di credito della Germania che lancerà “un tasso punitivo a partire dal primo euro depositato”.

Facile comprendere il motivo per cui si parla di tasso punitivo. Con le sue misure straordinariamente accomodanti e un tasso di deposito -0,4%, Draghi Bce ha inaugurato una vera e propria era – decisamente osteggiata dai politici tedeschi – in cui le banche, nel parcheggiare la loro liquidità presso la Bce – invece di guadagnare interessi sui loro depositi, ci rimettono. La logica di Draghi è stata quella di spronare in questo modo il ritorno della crescita del credito in ‘Eurozona.

Il punto è che soprattutto le banche tedesche hanno criticato Draghi in quanto una tale politica di tassi sotto lo zero ha penalizzato la loro redditività. Nel caso in questione Flatex, che ha all’attivo 180.000 clienti e depositi del valore di un miliardo circa, è stata costretta a trasferire ai clienti i costi subiti.

Così Niehage ha spiegato la situazione:

“Su un deposito medio di 10.000 euro, subiamo un costo di 10 euro su base trimestrale”.

I clienti di Flatex sono stati informati con una lettera. A questo punto, ha spiegato il CEO, tutto dipenderà dalle prossime mosse di Bce.