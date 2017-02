Economista: “Europa è diventata Quarto Reich”

Oltre a essere afflitta da seri problemi politici ed economici, l’Unione Europea è in piena crisi esistenziale. Per uscirne dovrebbe fermarsi a riflettere su come la globalizzazione stia cancellando tutti i confini morali e geografici, nonostante le differenze culturali al suo interno.

Secondo gli economisti e i commentatori riuniti a una tavola rotonda l’Europa è entrata in una nuova era di incertezza e i singoli paesi come l’Italia si trovano davanti a un bivio: rinunciare del tutto alla sovranità oppure riconquistarla e tornare a trattare in autonomia con Russia e Stati Uniti.

Il giornalista Marcello Veneziani ha sottolineato che i processo di eliminazione di tutte le frontiere in Europa è arrivato in un momento di lampanti differenze tra gli stati membri in termini di vitalità economia e sovranità politica.

Su quest’ultimo punto delicato è intervenuto anche l’economista Alberto Bagnai, il quale ritiene che l’Italia, paese dipendente, dovrebbe negoziare ora i termini che piu’ le convengono con la Germania e con chi comanda in Europa.

Come paese, ha spiegato l’autore di saggi di successo come Il tramonto dell’euro e L’Italia puo’ farcela, siamo di fronte a una scelta: “possiamo partecipare all’Unione Europea che è diventata il Quarto Reich e che è osteggiata dagli Stati Uniti, oppure possiamo guadagnare un po’ di autonomia e trattare in modo indipendente con Russia e Washington”, ha detto il professore dell’Università di Pescara.