Ecco la valuta che avrà la miglior performance a inizio 2018

NEW YORK (WSI) – La valuta che si comporterà meglio il prossimo anno? Oltre al dollaro statunitense è l’euro.

Utilizzando la piattaforma di analisi dei dati Kensho, la CNBC ha esaminato il rendimento medio di sterline, euro e yen rispetto al dollaro all’inizio di un nuovo anno e si è concluso che negli ultimi tre anni, si sta meglio con l’euro.

Così ha detto Itay Tuchman, membro del commercio di valuta estera a Citi.

Guardando l’ultima settimana di negoziazione del 2016 e la prima settimana del 2017, leuro ha dato un rendimento medio 0,73 per cento contro il dollaro. Sia la lira sterlina che lo yen hanno invece prodotto rendimenti negativi.

Un anno prima, l’ alba del 2016 mostrava un quadro simile. Sebbene tutte le valute analizzate abbiano prodotto rendimenti negativi, ciò non è stato così profondo per l’euro. Tuttavia, con l’ ingresso del mondo nel 2015, il ritorno dell’ euro rispetto al dollaro è stato negativo del 2,55%, soprattutto a causa della profonda crisi economica che l’Europa stava attraversando.

Come prepararsi per il 2018?

“Anche se abbiamo visto qualche progresso nelle negoziazioni di Brexit, probabilmente la sterlina rimane ancora una valuta che alcuni investitori hanno mantenuto sottopeso e potrebbe sorprendere (…) mentre entriamo nel 2018, c è una visione meno consensuale sul dollaro americano, anche se la maggior parte delle persone crede che la debolezza del biglietto verde possa persistere. I rischi politici in Europa e nel Regno Unito sembrano molto ridotti, la BOE ha aumentato i tassi già una volta e mentre i tassi di politica rimangono accomodanti nell’Eurozona e in Giappone, in questi giorni si parla ancora di quando la Banca Centrale Europea e la Banca del Giappone porranno fine ai loro programmi di allentamento quantitativo e nel caso dell’ Europa, aumenteranno i tassi“.