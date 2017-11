È Marchionne il manager italiano con la migliore reputazione

E’ Sergio Marchionne il miglior dirigente per Reputation Manager, istituto italiano che analizza e misura la reputazione online di brand e figure di rilievo pubblico. Il numero uno di FCA si aggiudica nel mese di ottobre la prima posizione della classifica grazie al riconoscimento incassato dagli analisti finanziari che hanno infatti definito “un miracolo” la rinascita del gruppo automobilistico, riconducibile principalmente all’operato di Marchionne, che in sette anni è stato in grado di risollevare il gruppo.

Un altro riconoscimento per Marchionne che arriva il giorno dopo la notizia che il numero uno del gruppo automobilistico avrebbe incassato un bonus da 2,8 milioni di azioni Fca, pari a circa 42 milioni di euro ai valori attuali di Borsa. Il premio è connesso al piano di incentivazione a lungo termine legato al piano 2014-2018.

Ma torniamo alla classifica Reputation Manager. In seconda posizione a due punti di distanza (73,6) Urbano Cairo, fondamentale per la sua identità digitale i crescenti risultati finanziari positivi per il gruppo RCS, insieme alla definizione della nuova squadra del Torino.

Medaglia di bronzo invece per Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel, che grazie a una serie di iniziative sulla sostenibilità ambientale, guadagna 61,9 punti.

L’unica donna presente nella top 20 è Catia Bastioli, presidente di Terna, che si trova in undicesima posizione nella classifica di ottobre.