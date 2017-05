E’ iniziata la festa ?

La chiusura di ieri a –2,31% può essere l’inizio di un cambiamento di tendenza di lungo periodo, oppure solo il risultato di momentanee paure degli investitori a causa degli eventi degli ultimi giorni, in particolare gli eventi che riguardano la casa Bianca?

Certo è che se Trump fosse accusato di impeachment i mercati sarebbero soggetti ad un collasso, ed allora la previsione evidenziata nel report di due giorni fa , la famosa versione “B” che necessiterebbe un rischio sistemico (come sostengo da tempo), sarebbe alle porte.

Presto per poterlo dire, ma a breve potremo comunque sapere quale dei due futuri , che prevedo da tempo, avrà corso.

Al momento la discesa di ieri non ha per nulla stravolto l’informazione restituita dall’ indicatore di ciclo, attualmente ancora rialzista, la cui indicazione è ancora la più probabile.

Ma tuttavia tra pochi giorni potremo sapere che destino aspetta il futuro dei mercati, vediamo il perché.

Partiamo dalla previsione del ciclo Annuale fusion per la quale dovremmo essere sul primo ciclo Mensile del terzo ciclo Intermestrale, di quattro che comporrebbero il ciclo Annuale.

In questo caso il rintracciamento iniziato ieri sarebbe il rintracciamento del primo ciclo a 16 giorni del suddetto Mensile.

Pertanto il massimo del ciclo Mensile dovrebbe essere sul massimo del prossimo ciclo a 16 giorni, massimo che quindi dovrebbe essere superiore al massimo dell’altro ieri.

Nel caso della previsione “B” ossia ciclo Annuale dovremmo essere arrivati al massimo del ciclo Annuale, sul massimo del ciclo Mensile avvenuto l’altro ieri.

Di conseguenza quel massimo non deve più essere superato dai prezzi, se non eventualmente per un test secondario.

In sostanza entro 8-14 sedute al massimo sapremo con ragionevole certezza che direzione hanno preso i mercati.

La previsione di medio periodo dovrebbe essere in questi termini, primo target media mobile ciclo Intermestrale.

