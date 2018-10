È in edicola il numero di ottobre di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle

Questo mese nel servizio di copertina i vertici di Allianz Bank illustrano le prossime mosse della banca milanese per far fronte alle nuove sfide legate al mondo della consulenza. Nell’articolo, all’intervista dell’amministratore delegato Paola Pietrafesa fanno da corollario le opinioni di Carlo Balzarini, Mario Ruta, Antonio Mocchi e Bruno Casalini.

Attualità e inchieste

L’Italia può essere vista come il vagone di coda, per di più malandato, dell’Unione europea o come la punta più avanzata di un nuovo equilibrio nel quale all’austerità si sostituiscono nuove politiche pro crescita. E i mercati finanziari potrebbero alla fine apprezzare quello che viene definito sbrigativamente “populismo”. Se ne parla nell’articolo “Laboratorio di nuovi equilibri (politici).

Un taglio più educational ma che pone l’attenzione su un aspetto fondamentale dei mercati obbligazionari, in special modo in una fase di rialzo dei tassi di interesse, ha il secondo pezzo di attualità “Attenti alle curve”, dedicato alle curve dei rendimenti obbligazionari. Vengono messe a confronto e si discutono le implicazioni delle curve dei rendimenti di diverse aree geografiche.

Consulenza finanziaria

La copertina Advisory è dedicata ai consulenti fee only, una figura che viene finalmente trova riconoscimento. Luca Mainò, fondatore e managing partner di Consultique, ne parla in “Pronti al debutto nel nuovo albo”. A questo argomento sarà peraltro dedicato il Fee Only Summit organizzato da Consultique, in calendario a Verona il 18 e 19 ottobre.

Nell’articolo “Il futuro è a parcella” Gianluca Scelzo, consigliere delegato di Copernico sim, viene intervistato da WSI sulla remunerazione dei consulenti finanziari in epoca di Mifid2.

Terzo appuntamento con i consigli “social” per i consulenti finanziari. Il contributo di Ilaria Sangregorio è dedicato questo mese al network professionale per eccellenza, Linkedin e risponderà la domanda su come creare dei “Profili d’autore”.

Private banking

La sezione Private del mensile si apre con un’intervista a Paolo Vistalli, amministratore delegato di Cassa Lombarda, che fa il punto sui progressi del piano strategico 2018-2020 e sulla situazione del mercato del private banking in Italia.

Segue un’articolo di inchiesta sull’arrivo di banche private dall’Asia in Europa. Bank of Singapore sbarca infatti in Lussemburgo, la prima asiatica a mettere piede in Europa dopo che, negli anni passati, sono stati i gruppi europei a colonizzare il mercato del private banking dell’Estremo oriente.

In futuro anche gli artisti vedranno messo in discussione il loro lavoro dalle macchine? Nell’articolo “L’arte firmata intelligenza artificiale”, WSI ha intervistato Richard Lloyd, international head of prints & multiples di Christie’s alla vigilia dell’asta che vedrà messa all’incanto, per la prima volta della storia, un’opera prodotta da un algoritmo.

Sempre di arte e intelligenza artificiale si parla in “Il gusto dei soldi“, articolo che approfondisce l’esperienza di Tendercapital, la società di Maurizio Zani che si propone di fondere due mondi all’apparenza distanti, quelli dell’arte e quello della finanza.

Assicurazioni

Nella sezione dedicata alle assicurazioni questo mese WSI ha intervistato Gilles Ferréol, country manager per l’Italia di Cnp Partners. Ferréol spiega ai lettori la visione del mondo assicurativo e l’offerta di prodotti di Cnp Partners.

Imprese

Cribis, realtà specializzata nella fornitura di informazioni economiche, credit scoring e soluzioni per le decisioni di business, è protagonista della sezione Imprese. L’amministratore delegato Marco Preti presenta Cribis.com X, una nuova piattaforma che permette di avere sotto controllo lo stato di salute delle aziende, gestire il portafoglio clienti e ottimizzare il processo decisionale della rete commerciale.

Il tema del cyber crime e le soluzioni proposte da Kroll, società leader nella cyber security sono l’argomento dell’articolo “La cura al cyber crime”.

In vista del World business forum di Wobi WSI presenta un’interessante intervista a Ian O. Williamson pro vice chancellor e dean della Victoria business school di Wellington in Nuova Zelanda. L’argomento dell’articolo sono i “cambiamenti esponenziali” che avvengono a un ritmo crescente. Come possono essere affrontati dal management?

Lifestyle

In copertina per il Lifestyle c’è Michele Aracri, amministratore delegato di De Rigo che racconta ai lettori di WSI il successo di uno dei principali gruppi dell’occhialeria globale, a proprietà completamente italiana.

Gli orologi di Vacheron Constantin sono invece protagonisti dell’articolo “Lancette puntate al futuro”, con l’intervista al brand manager Italia Marco Pagani.

