Due valute forex e una commodity al bivio in questi ultimi giorni

I mercati forex e non solo stanno fremendo e aspettando dei dati macroeconomici molto importanti come quelli dell’occupazione americana. Ti ricordo che domani verranno pubblicati i dati sui posti di lavoro non agricoli (NFP) e il tasso di disoccupazione americana, quindi massima attenzione, con uno sguardo rivolto anche ai dati canadesi sempre sull’occupazione che verranno pubblicati alla stessa ora.

Video Analisi

Analisi Forex

Come sempre, cominciamo con le valute/materie prime che ho analizzato nella video analisi:

EUR/CAD

GBP/AUD

NZD/JPY

GOLD

Partiamo come sempre dal primo cambio e quest’oggi analizziamo euro dollaro canadese. Al momento il prezzo dopo aver rimbalzato sulla resistenza dinamica, ha cominciato il suo lento ritracciamento verso il supporto dinamico. Se uniamo le due trend che abbiamo tracciato, possiamo notare molto bene come si sia venuto a formare il classico triangolo simmetrico.

Se ovviamente il cross valutario forex dovesse rompere al rialzo allora ci proietteremo prima in area 1.4954/1.4955 e solamente successivamente fino in area 1.5234/1.5235. Mentre se invece il prezzo non dovesse rimbalzare sul supporto dinamico, allora il primo step sarebbe zona 1.4214/1.4215.

Passiamo a GBP/AUD dove troviamo una situazione analoga al cambio euro dollaro canadese. Anche in questo caso ci troviamo davanti ad un triangolo simmetrico, con trend line rialzista tracciata a partire da inizio marzo mentre la trend line ribassista a partire da fine aprile inizio maggio. Al momento il prezzo dopo aver rimbalzato sul supporto dinamico si sta dirigendo verso la resistenza dinamica.

Come per il precedente caso, anche su questo scenario abbiamo due vision:

Rialzista: se rompe la trend line ribassista, ci proiettiamo prima in area 1.7478 e successivamente in area 1.7639/1.7640

Ribassista: se rompe la trend line rialzista, ci proiettiamo prima in area 1.6671 e successivamente in area 1.6550

Per quanto riguarda invece il cambio dollaro neozelandese franco svizzero, in questo caso non abbiamo un triangolo simmetrico bensì un triangolo asimmetrico con resistenza statica in area 0.8345 e trend line rialzista tracciata a partire fine maggio di quest’anno. Se il prezzo dovesse andare a ritestare l’area citata poc’anzi, massima attenzione perché il cambio valutario forex potrebbe rimbalzare come è già successo due volte tra l’anno scorso e quest’anno.

E infine andiamo a concludere questa video analisi forex con una delle materie prime più importanti come il gold. Quest’ultimo si trova a rimbalzare sul supporto statico di medio termine, quindi se il prezzo dovesse romperla, allora si aprirebbero scenari ribassisti fino in area 1.199/1.200 dollari l’oncia. Ovviamente sarebbe invalidato l’interno scenario ipotizzato precedentemente se il prezzo: o rompesse la trend ribassista tracciata a partire da fine maggio oppure rompesse la resistenza statica in area 1235.15.