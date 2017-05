Due strategie azionarie protettive targate Neuberger Berman

Neuberger Berman ha ampliato la sua offerta di soluzioni di investimento alternative con il lancio di due fondi Ucits che utilizzano strategie di vendita di opzioni put su indici azionari. I fondi Neuberger Berman US Equity Index PutWrite e Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite cercano di generare rendimenti interessanti aggiustati per il rischio attraverso l’incasso dei premi dalla vendita di opzioni put su indici azionari statunitensi e globali, rispettivamente, e attraverso l’investimento conservativo del collaterale sottostante. La volatilità di questa strategia è generalmente inferiore a quella degli indici azionari sottostanti, in quanto gli investitori solitamente sono meno soggetti ai rialzi o ai ribassi di mercato rispetto ai sottostanti. Di conseguenza, col tempo, questa strategia mira a fornire una esposizione a rendimenti simili a quelli dell’azionario, ma con una minore volatilità e una maggiore protezione dal mercato ribassista.

Doug Kramer, Co-Head degli investimenti Quantitative & Multi-Asset Class di Neuberger Berman, afferma: “Molti investitori sanno che l’acquisto di una protezione contro il mercato ribassista con opzioni put può essere alquanto costoso nel lungo periodo. Ridurre il rischio, ridurre la volatilità e minimizzare l’erosione di capitale ha un prezzo. Anche se le opzioni put sono costose nel lungo periodo, ci aspettiamo una continua domanda per questo tipo di strumento nel breve termine, perchè molti investitori semplicemente non possono permettersi una volatilità nel breve periodo . Possiamo avere una visione a lungo termine e sfruttare questa richiesta a nostro vantaggio. La strategia ‘put writing’ è un modo per ottenere un’esposizione al mercato azionario ma con una minore esposizione al rischio di mercato ribassista e una minore volatilità, caratteristiche particolarmente importanti per i clienti che cercano di preservare il capitale e raggiungere obiettivi di investimento nel lungo periodo”.