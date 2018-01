Draghi: volatilità e super euro creano incertezze

Il super euro è il protagonista della prima riunione dell’anno della Bce. Mario Draghi è preoccupato dall’oscillazione dei tassi di cambio e si dice pronto ad aumentare portata e durata del QE se le condizioni dovessero peggiorare. La volatilità dell’euro, fa sapere il presidente della Bce, crea incertezze. I rischi al ribasso vengono principalmente da fattori globali e dai mercati valutari. Sono le dichiarazioni principali della conferenza stampa successiva alla decisione sui tassi, che sono rimasti tutti invariati.

L’euro forte potrebbe rovinare i piani della Bce, che sembrava intenzionata a cambiare la forward guidance e accelerare il processo di normalizzazione di politica monetaria dopo anni di misure ultra accomodanti. A dirlo è l’agenzia di rating Standard & Poor’s, la quale sostiene che il compito della Bce di favorire un’accelerazione dell’inflazione verso l’obiettivo di un valore vicino al 2%, ora diventa più difficile. Con un tasso di cambio in rialzo e l’euro sopra 1,24 dollari, i beni importati costano meno e questo pesa sulle dinamiche di prezzo dell’Eurozona. Sul Forex l’euro scambia sui massimi da quando Mario Draghi ha annunciato il varo del programma di alleggerimento quantitativo QE (era la fine del 2014) e vale il 18% in più rispetto ai minimi di un anno fa.

Le attese di mercato, per un rialzo dei tassi di interesse a inizio 2019 e per qualcuno persino a fine 2018, sono probabilmente troppo in anticipo rispetto anche a quello che i membri più falchi del board della Bce ritengono sia più corretto. La Bce ha confermato che i tassi resteranno sui minimi storici “ben oltre l’orizzonte temporale” del Quantitative Easing.

“Se l’euro fosse rimasto sui livelli di inizio 2016, anziché iniziare a rafforzarsi dalla seconda parte del 2017 – fa notare l’analista dell’agenzia di rating Marion Amiot in un report – l’inflazione sarebbe dello 0,7% più alta di quanto non lo sia ora (1,4% a dicembre)”. Significa che i prezzi al consumo si troverebbero non lontani dal target desiderato da Draghi e colleghi.