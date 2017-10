Draghi: “Tassi bassi a lungo”, ma si rincorrono voci su cambio strategia

WASHINGTON (WSI) – “Sui salari ancora non ci siamo”. Non usa mezzi termini il presidente della Bce Mario Draghi nel corso di un intervento a Washington al Peterson Institute durante il quale ha sottolineato che la ripresa economia non ha ancora profuso i suoi effetti virtuosi sulle retribuzioni.

“Sui salari sono stati fatti dei progressi ma ancora non ci siamo. È vero che ci possono essere distorsioni, ma se si creano 7 milioni di posti di lavoro in 4 anni, i benefici sono talmente superiori che le distorsioni passano in secondo piano”.

Strettamente correlata al problema dei livelli salariali bassi è l’inflazione che è ancora a livelli bassi, ma su cui Draghi chiede maggior prudenza.

“Dobbiamo essere pazienti, persistenti e prudenti”.

Nel suo discorso a Washington il numero uno della banca centrale europea rassicura i mercati sulla politica accomodante:

“La politica di tassi negativi della Bce è stata un successo. I tassi resteranno bassi per un periodo prolungato di tempo, anche al di là del piano di acquisto di asset”.

Proprio sulla politica accomodante e il massiccio programma di acquisti di obbligazioni, attualmente la Bce acquista ogni mese 60 miliardi di titoli di Stato e obbligazioni societarie ma entro la fine dell’anno il quantitative easing è destinato a esaurirsi. Nel 2018 dovrebbe esserci una riduzione del programma di acquisto ma Draghi & co vogliono comunque mantenere un basso profilo al fine di sostenere l’economia e spingere più in alto l’inflazione. Cosa farà? A dare indiscrezioni sono le principali agenzie di stampa. Bloomberg rivela che la Bce starebbe considerando l’idea di dimezzare il livello di acquisti dai 60 di oggi ai 30 miliardi di mese. Reteurs invece parla di una cifra tra i 25 e i 40 miliardi di euro al mese da estendere fino a settembre. Per ora la Bce non fornisce alcun commento in merito.