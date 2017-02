Draghi non rinuncia a bazooka QE. Euro scivola sul dollaro

Mario Draghi interviene al Parlamento europeo, nel corso di un’audizione alla Commissione economica e monetaria.

“Sono felice di parlare di fronte a questa commissione alla vigilia del 25esimo anniversario della firma del Trattato sull’Unione europea, a Maastricht”. Draghi definisce quella firma una decisione coraggiosa, che ha dato il via a “una nuova fase del processo di integrazione europea, gettando le basi dell’Unione economkica e monetaria, e della Bce. Dieci anni dopo, i cittadini hanno iniziato ad avere euro nelle loro mani, e tale fattore ha contribuito in modo considerevole al rafforzamento di quell’impegno politico che continua a tenerci uniti da 60 anni”.

Draghi tende a mettere in evidenza i vantaggi dell’euro di cui, a suo avviso, l’intera Europa ha beneficiato:

“Con la moneta unica, abbiamo forgiato legami che sono sopravvissuti alla crisi economica peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale. Questa è stata infatti la ragion’essere originale del progetto europeo: tenerci uniti nei momenti difficili, quando ogni cosa ci avrebbe tentati a scagliarci contro i nostri paesi vicini o a cercare soluzioni nazionali”.

Il numero uno della Bce parla di ripresa dell’Eurozona, facendo notare che:

negli ultimi due anni il Pil pro-capite è cresciuto del 3% in Eurozona, una crescita che ci paragona in modo positivo alle altre economie avanzate. Il sentiment economico è al record in cinque anni. La disoccupazione è scesa al 9,6%, al minimo dal maggio del 2009. E il rapporto debito-pubblico -Pil sta scendendo per il secondo anno consecutivo.

