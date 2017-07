Dow Jones, si avvicina il giorno del crollo?

Dowjones si avvicina il giorno del crollo ?

Come anticipato in un report di qualche giorno fa iniziamo a monitorare, dal nostro osservatorio, anche i mercati Americani.

Iniziamo oggi dal Dowjones che come tutti gli indici Americani è “TORO” ininterrotto da inizio 2009 dove è iniziato il secondo ciclo Ventennale del mezzo secolare in corso.

Un toro scatenato sia per durata che per performance infatti in nove anni ha messo a segno oltre il 300% di crescita, parliamo d’oltre il 33% l’anno da quasi un decennio.

Inutile dire che i mercati sono in uno stato di iper-comprato al limite del logico, forse è più utile cercare di capire quanto si innescherà la scintilla che farà detonare un ribasso devastante e cosa sarà che farà scattare la scintilla, perché questo è ciò che avverrà sui mercati Americani … statene certi.

Ma adiamo per gradi e cerchiamo di capire com’è la situazione ciclica sul Dowjones, al momento siamo analizzando le Medie Mobili sul secondo, ed ultimo, ciclo Economico del primo ciclo Decennale del secondo Ventennale del mezzo Secolare in corso.

Ed analizzando la situazione dal punto di vista ciclico temporale, con una previsione di Ventennale iniziata nel 2009 possiamo notare con facilità che i prezzi attuali sono senza dubbio in corrispondenza di un massimo decisamente importante, dal quale dovrebbe iniziare un ribasso sostenuto ed imminente.

Anche l’indicatore di ciclo Decennale (Viola) evidenzia una zona di massimo che sta per essere raggiunta, i prezzi sono indubbiamente vicini al massimo ciclico.

Il nostro algoritmo previsionale ipotizza infatti una inversione dei prezzi che sta per iniziare con una figura di inversione modello 1,2,3 di Sperandero.

Per quanto ci riguarda, se si verificherà tale figura in accompagnamento ad un adeguato segnale da parte dei volumi prenderemo posizione short, all’incirca ove posizionata la freccia verde, applicando il nostro metodo di ingresso.

Target attualmente previsto 15.000/14.000 , sempre ricordando che questo algoritmo si ricalcola giornalmente quindi i target possono cambiare frequentemente, sconsigliamo di utilizzare questa immagine in forma statica in quanto in alcuni giorni potrebbe diventare obsoleta.

Restringendo il focus il ciclo Annuale Fusion è anch’ esso in area di massimo, non potrebbe essere diverso in relazione a quanto analizzato fino ad ora.

In conclusione non possiamo sapere quale sarà la scintilla che darà il via a vendite da panico sul mercato (oggi sono molteplici le situazioni che potrebbero spaventare i mercati), ma sappiamo che presto succederà e restiamo pronti a coglierne i frutti.

