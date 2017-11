“Doppia personalità” Borse, UBS: “cali da un momento all’altro”

Il mercato azionario è destinato presto a incorrere in una fase di ripiegamento: ne è convinto il guru degli investimenti Art Cashin, secondo cui gli investitori farebbero meglio a mettersi al riparo e ridurre l’esposizione alle Borse, che stanno mostrando un comportamento schizofrenico.

Non per via dei balzi di prezzo, anzi. Quelli sono stati decisamente contenuti: i rialzi sono graduali e costanti da ormai diversi anni, fino alla recente fase di timida debolezza. Ma Cashin, il direttore delle operazioni di Borsa a New York per UBS, è convinto che il mercato azionario stia dando segni di disturbo bipolare, ovvero di “doppia personalità“.

È un comportamento che potrebbe seriamente deteriorare i valori degli indici di Wall Street da un momento all’altro. I listini azionari hanno inanellato record su record nel 2017, raggiungendo nuove vette al rialzo, ma spesso l’ampiezza è stata negativa e “abbiamo assistito a un numero superiore di cali rispetto a quello dei rialzi”, ha osservato il navigato investitore in un’intervista ai media americani.

fenomeno molto insolito, se si pensa che le Borse hanno soltanto poche settimane fa aggiornato per l’ennesima volta i massimi storici. “Stiamo incominciando ad assistere al sorpasso del numero dei minimi a discapito dei massimi: il 30% dei titoli quotati sull’ indice S&P 500 è in calo da inizio anno”. Si tratta di un, se si pensa che le Borse hanno soltanto poche settimane fa aggiornato per l’ennesima volta i massimi storici.

Le divergenze sopra citate non sono tuttavia l’unico elemento che secondo Cashin dovrebbe preoccupare gli investitori. L’esperto, presente alle Borse americane e nel floor del New York Stock Exchange ormai dal 1964, non si fida degli indicatori e dei dati statistici di mercato, come la volatilità e i volumi.

“Sono preoccupato dagli indicatori di mercato e sono molto prudente per via di quello che sta succedendo a Washington“, spiega all’emittente CNBC Cashin.

Cashin cita i rischi associati alla capacità del Congresso di implementare il controverso e ambizioso piano di riforma del fisco. Se i parlamentari non riusciranno a farcela, per Cashing la caduta delle Borse sarà pesante.

“Non è un evento che il mercato si aspetta, ma sarebbe molto negativo”. Anche se Cashin è convinto che presto si aprirà una fase ribassista, è difficile dire quanto ampia sarà la portata dei ribassi.

“È da lunghissimo tempo che non assistiamo a un calo del 3-5%. Pertanto quella sarebbe la mia prima soglia obiettivo”, ha continuato Cashin, precisando che non ha mai visto un contesto come quello attuale: “è meglio andare molto cauti”.