Dopo il referendum, si va verso “un nuovo Ulivo”

NEW YORK (WSI) – “Piuttosto che soffermarci sulle ragioni che hanno diviso il centrosinistra e, peggio ancora, scivolare nell’insulto della propaganda, concentriamoci su come dar vita ad un nuovo e largo soggetto che unisca le forze del centrosinistra. È’ una scelta obbligata per chi vuole governare l’Italia, le sue Regioni e i suoi comuni, reinventando un nuovo welfare e una vera stagione di riforme sociali”. Cosi Gianni Melilla, deputato di Sinistra italiana, in una lettera inviata al giornale Il Centro a in cui analizza i risultati del referendum dello scorso 4 dicembre e allo stesso tempo guarda avanti alla ricostruzione di un soggetto politico di sinistra.

Secondo Melilla, “va ricucita nel merito la grande frattura politica tra la Sinistra e la sofferenza sociale, combattendo le disuguaglianze crescenti e scegliendo una politica che valorizzi il lavoro, rilanci la sanità, la previdenza, la scuola, il trasporto pubblico, che metta in sicurezza il territorio, tuteli l’ambiente, investa sui beni culturali e naturali.”.

Per farlo. suggerisce il deputato di Sinistra italiana:

“c’è bisogno di un campo largo del centrosinistra da costruire con nuove politiche di stampo socialista e progressista. Piuttosto che soffermarci sulle ragioni che hanno diviso il centrosinistra e, peggio ancora, scivolare nell’insulto della propaganda, concentriamoci su come dar vita ad un nuovo e largo soggetto che unisca le forze del centrosinistra. È’ una scelta obbligata per chi vuole governare l’Italia, le sue Regioni e i suoi comuni, reinventando un nuovo welfare e una vera stagione di riforme sociali. Puntare sui voucher e sugli incentivi alle imprese, sulla contrazione dei diritti del lavoro e sui regali fiscali non è stata una politica appropriata per il centrosinistra, come le urne hanno dimostrato a partire dalle ultime elezioni locali. Occorre cambiare e mi sembra che giungano riflessioni serie da autorevoli personalità della sinistra italiana. Come sempre bisogna partire dal principio di realtà e far tesoro del giacimento di unità del centrosinistra che persiste nelle associazioni, nel volontariato sociale e culturale, nel sindacato e nel governo locale di tanti comuni e regioni”.

