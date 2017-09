Dollaro sempre più giù, ne approfitta l’euro che sale sopra $1,20

Capitombolo del dollaro sul mercato valutario. Il Dollar Index, l’indice che misura l’andamento della valuta americana rispetto alle principali divise, è sceso su livelli che non si vedevano dal 2015.

Ne approfitta l’euro, che dopo aver toccato un top a 1,2093 dollari, adesso passa di mano a 1,2060, livelli che non si vedevano da quattro anni. Da inizio anno, la valuta europea ha segnato un rialzo del 14% contro la controparte statunitense. In rialzo anche lo yen che si assesta sui massimi da novembre sul biglietto verde a quota 107,60.

Diverse le ragioni alla base delle vendite sul biglietto verde. Prima tra tutte l’idea diffusa tra gli analisti che lapartire già da ottobre. L’ipotesi ha preso piede ieri dopo la consueta conferenza stampa, in seguito alla riunione della Bce, in cui l’istituto di politica monetaria ha confermato, come atteso, i livelli dei tassi d’interesse e l’entità del Qe.

Ma non è solo la Bce a schiacciare il dollaro. La debolezza della valuta statunitense è alimentata dalle tensione nella Corea del Nord, in vista di possibili test nucleare durante il fine settimana. Non è infatti un caso che oggi anche l’oro sia in progresso: in mattinata la crescita èdello 0,19% a 1352,39 dollari l’oncia.