“Dollaro destinato a restare debole per colpa di Trump”

Il dollaro è sottovalutato, ma se nel breve periodo è possibile assistere ad un rimbalzo contenuto della valuta statunitense, nel lungo termine le possibilità di apprezzamento, alla luce delle politiche dell’amministrazione Trump, restano ridotte.

“Penso che il dollaro possa facilmente rimbalzare dal 4 al 5 per cento, o forse ancora di più. Ma nel lungo termine non sono ovviamente ottimista. Il motivo? Basta guardare l’amministrazione degli Stati Uniti e le loro politiche economiche che non sono affatto favorevoli ad un rafforzamento del dollaro”, ha dichiarato Faber, in un’intervista alla CNBC, aggiungendo che “l’amministrazione Trump si stanno uccidendo con le proprie mani”