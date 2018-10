Disgelo Cina-Giappone: via accordo swap da $30 miliardi

Dopo anni di tensioni per la sovranità sull’atollo delle Senkaku (Diaoyu in cinese), le relazioni Cina e Giappone tornano a distendersi. Un chiaro segnale è arrivato oggi con la firma tra i due giganti asiatici di un accordo di swap valutario da 30 miliardi di dollari.

L’accordo, firmato in occasione della visita ufficiale del premier nipponico Shinzo Abe a Pechino – la prima in 7 anni – ha validità immediata e scadrà il 25 ottobre 2021, consentirà lo scambio di valute locali da parte delle banche centrali dei due paesi per un importo massimo di 200 miliardi di yuan o 3.400 miliardi di yen (equivalenti appunto a circa 30 miliardi di dollari).

La misura, assieme a una serie di altri accordi firmati in occasione dell’incontro a Pechino tra Abe e l’omologo cinese Li Keqiang, è stato definito dai due capi di governo come un “punto di svolta storico”.

I due primi ministri hanno inoltre concordato un rafforzamento della cooperazione economica tra i rispettivi paesi nel contesto delle pressioni commerciali provenienti dagli Stati Uniti.

Li ha quindi formalizzato la normalizzazione delle relazioni tra i due paesi: