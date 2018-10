Disco verde dal Parlamento alla Nota al DEF, Salvini: “indietro non si torna”

Disco verde da Camera e Senato alla risoluzione della maggioranza M5S-Lega alla Nota di aggiornamento al DEF che impegna, tra l’altro, il governo a introdurre la quota 100 per anticipare l’uscita pensionistica, ad avviare il reddito di cittadinanza e la flat tax.

In Senato i voti a favore sono stati 161 e i contrari 109. L’Aula della Camera ha approvato invece la risoluzione di maggioranza alla Nota di aggiornamento 331 voti favorevoli e 191 voti contrari.

Qualche dettaglio sulla manovra emerge, attraverso la precisazione del capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli

“Credo che in primavera possano partire sia la riforma della Fornero che il reddito di cittadinanza, perché pensiamo ci vorranno 3 mesi per la questione dei centri per l’impiego, forse un mese in più. L’intenzione del governo è portare in consiglio dei ministri già lunedì decreto fiscale e manovra. Se riusciamo a chiudere tutto è un segnale anche per l’Europa perché il 15 ottobre dobbiamo consegnare la bozza“, il Documento programmatico di bilancio atteso da Bruxelles.