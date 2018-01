Di Maio invita a non pagare canone Rai e promette: “No tax area a 10 mila euro”

In caso di vittoria nelle prossime elezioni, il Movimento 5 Stelle estenderà fino a 10.000 euro i redditi esentati dal pagamento Irpef, e ridurrà l‘aliquota a carico del ceto medio. È quanto ha annunciato il candidato premier grillino, Luigi Di Maio, intervistato dalla tv del Corriere.

Oggi la no tax area riguarda i redditi annui fino a 8.000 euro annui mentre le aliquote Irpef sono cinque e variano dal 23% per redditi sotto i 15.000 euro al 43% oltre i 75.000 euro.

Di Maio ha anche invitato a non pagare il canone Rai fino a quando non arriverà una riforma della televisione pubblica sul modello della britannica Bbc.

“Oggi per come è combinata la Rai io non pagherei un euro. Bisogna fare una riforma che la renda indipendente, che tolga il più possibile la pubblicità e tolga quella del gioco d‘azzardo. Finché la Rai sarà questa il canone non va pagato”.

Confermata poi la volontà di M5s di ricontrattare il fiscal compact:

“Io voglio ridurre il debito ma con un piano di investimenti non con un taglio a sanità, scuola e trasporti”.

Sui risultati elettorali, il candidato premier M5S ha spiegato:

“Non pretendo incarico, penso che il M5S sarà la prima forza politica. Se non avessimo i numeri per governare da soli faremo un appello pubblico a tutti i gruppi, non ha senso dire chi, dobbiamo capire qual è la consistenza dei gruppi”.

E sul ministro dell’Economia: