Deutsche Bank nomina nuovo responsabile corporate finance Italia

Deutsche Bank ha nominato il nuovo responsabile del corporate finance per l’Italia. Si tratta di Giuseppe Baldelli, già vice presidente della divisione Emea M&A. Nel suo nuovo ruolo, Baldelli gestirà tutte le attività di corporate finance del mercato domestico, con l’obiettivo di ottimizzare e ampliare ulteriormente le sinergie tra settori, prodotti/servizi e aree geografiche. Baldelli subentra a Vito Lo Piccolo che ha scelto di lasciare la banca per intraprendere nuove esperienze professionali.

Giuseppe Baldelli ha un’esperienza di oltre 20 anni nell’investment banking a livello italiano e internazionale. E’ entrato in Deutsche Bank nel 2010 a capo dell’M&A per l’Italia. Nel 2012 ha assunto il ruolo di responsabile dell’investment banking coverage and advisory per l’Italia e nel 2017 è stato nominato vice presidente Mergers & Acquisitions per l’area Emea, con la responsabilità specifica di guidare l’attività di strategic coverage e advisory nell’area del Sud Europa. In precedenza dal 1996 al 2009 ha maturato una lunga esperienza in Credit Suisse seguendo negli anni alcune delle maggiori operazioni di M&A in Europa e in Italia.