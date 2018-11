Deutsche Bank FA amplia la rete in Centro e Nord Italia

Cinque nuovi consulenti finanziari sono entrati a far parte della rete di Deutsche Bank Financial Advisors, guidata da Silvio Ruggiu,head of advisory clients di Deutsche Bank in Italia.

Nell’area Centro, coordinata dall’area manager Stefano Capanna, si aggiungono al team Elisabetta Orrù, in Sardegna, proveniente da San Paolo Invest, Luca Simoni, in Toscana, proveniente da Banca Generali, e Chiara Fenu, dalla Nuova Banca delle Marche, che va a rafforzare la squadra dei consulenti finanziari nel Lazio. Nell’area Nord Ovest, coordinata da Fabrizio Allasia, i nuovi ingressi riguardano invece la Liguria, dove da Banca Mediolanum arriva Massimo Pezzica, e il Piemonte, dove raggiunge la squadra Salvatore Guzzo, da Veneto Banca.

Il network di Deutsche Bank Financial Advisors può contare ora su circa 1300 consulenti finanziari sul territorio nazionale, con 14,5 miliardi di patrimonio in gestione.