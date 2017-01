Demonetizzazione India: dietro al piano ci sono gli Stati Uniti

Demonetizzazione in India, una decisione presa apparentemente a sorpresa dal governo di Narendra Modi che ha messo in ginocchio la popolazione e che potrebbe essere stata sostenuta, nonché orchestrata, da Washington. E’ quanto scrive Norbert Haering, giornalista finanziario tedesco, blogger ed economista, autore del best seller: “Abolizione dei contanti e conseguenze”, pubblicato nel 2016.

Agli inizi di novembre, senza alcun avvertimento, il governo indiano ha dichiarato non più valide le due banconote di taglio più alto, ovvero quelle da 500 e 1.000 rupie, ritirandole dalla circolazione, e scatenando così il panico dei cittadini indiani e la conseguente corsa disperata agli sportelli, al fine di cambiare le banconote ormai inutili con quelle di nuovo conio che le hanno sostituite. Lunghe file di fronte agli sportelli delle banche hanno provocato malori e in alcuni casi anche decessi. Diversi gli episodi riportati di gente che non è riuscita a prelevare i propri soldi, di Bancomat vuoti e di istituti di credito, a secco di valuta, prossimi al collasso. Per non parlare delle attività economiche dipendenti dai contanti, che hanno sofferto perdite immani e/o sono fallite. Nonostante ciò, il primo ministro dichiarava lo scorso 8 novembre che il decreto di demonetizzazione stava producendo effetto positivi nello stanare casi di corruzione e di evasione fiscale.

Il caos è esploso in India in quanto le autorità monetarie hanno iniziato a stampare le nuove banconote solo dopo l’annuncio della decisione: di conseguenza, la domanda – come ha fatto notare un articolo del Washington Post, ha stracciato l’offerta, provocando una crisi di liquidità nel paese e bloccando le transazioni commerciali quotidiane di beni di prima necessità, dunque di cibo, medicine, e trasporti. A soffrire soprattutto i piccoli commercianti, ma anche tutti quei dipendenti che erano soliti ricevere la paga alla fine di ogni giornata lavorativa. Intervistato dal Washington Post Pankaj Aggarwal, proprietario di un negozio di abbigliamento nel quartiene Chandni Chowk di Vecchia Delhi, ammetteva come le sue vendite fossero crollate di ben il 70%.

Devastazione e caos si sono abbattute sull’India in poco tempo, a causa tuttavia di un piano, secondo il giornalista Haering, molto dettagliato e orchestrato nei minimi dettagli dall’amministrazione Obama:

“Neanche quattro settimane prima l’autorità USAID aveva annunciato la nascita del progetto “Catalyst: Inclusive Cashless Payment Partnership”. Obiettivo: lanciare in India un sistema di pagamenti senza contanti, in collaborazione con il ministero delle finanze indiano. Una indagine dell’Indian Economic Times ha poi rivelato come l’USAID si fosse impegnata a finanziare Catalyst per tre anni, per un importo che è stato tenuto segreto.

Amministratore delegato dell’iniziativa Catalyst è . L’importo è tenuto segreto Badal Malick, in precedenza vicepresidente di Snapdeal, la principale piattaforma di e-commerce in India. Così Malick spiegava l’iniziativa:

“La missione di Catalyst è quella di risolvere i diversi problemi di coordinazione che hanno bloccato la penetrazione dei pagamenti digitali tra i commercianti e i consumatori a basso reddito. Non vediamo l’ora dicreare un modello sostenibile e replicabile. (…) Sebbene ci sia già (…) un progetto concertato a favore dei pagamenti digitali da parte del governo, esiste ancora un bel po’ di esitazione nell’accettazione di questo sistema da parte dei commercianti e ci sono anche problemi di coordinazione. Noi vogliamo fornire una soluzione olistica ed ecosistemica a questi problemi”.

E proprio di questi problemi menzionati da Malick parlava un rapporto che l’USAID aveva commissionato nel 2015 e che era stato presentato nel gennaio del 2016. Il titolo del rapporto era Beyond Cash, ovvero “Oltre i contanti”.