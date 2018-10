Debito pubblico: storia di un aumento annunciato

Sono due i grossi problemi che pesano sull’Italia: da una parte una crescita che va a rilento e dall’altra il debito pubblico che ha raggiunto cifre colossali. Ma come, quando e perché si è formato questo macigno che pesa da trent’anni sulle nostre vite? Questa la domanda che si pone Enrico Marro sul Sole 24 Ore e a cui trenta di dare una risposta sulla base di uno studio realizzato da Roberto Artoni, ex commissario Consob e docente emerito di Scienza delle finanze all’Università Bocconi di Milano, sull’andamento del rapporto debito-Pil.

Uno studio attento e lungo che rivela come il primo boom del debito italiano si verifica nel 1897, con la crisi economica di fine Ottocento, quando raggiunge il 117% del Pil nonostante un saldo primario positivo. Le altre due impennate del debito si verificano durante i conflitti mondiali e poi si impenna nel “biennio rosso” 1919-1920, raggiungendo il massimo storico di 160% nel 1920. Negli anni settanta poi la situazione delle finanze pubbliche precipita dma il debito non esplode e questo perché interviene Bankitalia.

Dal 1975 la Banca d’Italia si impegna a garantire il successo delle aste dei titoli di Stato, stampando moneta per comprare le obbligazioni rimaste invendute (…) In questo modo il costo dell’aumento del debito sparisce dai conti pubblici ma si scarica sulla lira, che non a caso nella seconda metà degli anni Settanta si svaluta di un impressionante 40% rispetto al dollaro.