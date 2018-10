Debito pesa su prospettive crescita Ue, ecco dove trovare valore

Debito pubblico e privato, rischi politici legati all’ascesa dei partiti anti-sistema potrebbero inibire le possibilità di performance dei titoli europei. È questa la visione espressa da Shaniel Ramjee, Senior investment manager presso Pictet AM, in un intervento pubblicato su Investment Week.

“Le crepe politiche nelle fondamenta dell’Europa sono riemerse nel 2018, dopo essere state mascherate da una crescita economica migliore del previsto nel 2017”, ha scritto Ramjee, “dato l’alto livello di indebitamento in Europa, il continente è molto più dipendente dalla crescita economica rispetto ad altre regioni. Questo non è solo il caso solo in relazione ai deficit di bilancio e ai vincoli imposti ai governi, ma si applica anche alle società”.