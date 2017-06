Debito globale tocca un nuovo record: $217 mila miliardi

Duecento diciassette mila miliardi di dollari: a tanto è arrivato il debito pubblico mondiale. È un nuovo record assoluto che evidenzia come nonostante le misure di austerity in Eurozona e in altre parti del mondo la crisi è sempre dietro l’angolo.

Sono le cifre rese note dall’Institute of International Finance nel report sul primo trimestre. In un periodo di cosiddetta “crescita coordinata” dell’economia il debito totale del mondo è salito al 327% del Pil.

Il mondo ha assistito a un incremento di $50 mila miliardi in un decennio del debito pubblico. La Cina continua a fare da traino in qualità di fonte principale dell’incremento del debito globale.

La tabella sotto riportata vale più di tante considerazioni.