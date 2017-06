De André: emozioni senza tempo!

Ieri sera ho assistito dal vivo ad uno spettacolo indimenticabile organizzato da quindici elementi, che hanno ripercorso la vita artistica e musicale del noto cantautore genovese da tempo scomparso, Fabrizio DE ANDRE’.

La indiscutibile bravura e professionalità di tutti i musicisti, accompagnati dalla voce del mio amico e concittadino Michele BISCEGLIA hanno fatto il resto.

Due ore di emozioni vissute nel Teatro “Le Clarisse” di Monte Sant’Angelo ad opera del Laboratorio di scuola musicale “Musiké” che spero di rivedere presto.

Al netto delle poesie in musica che in modo originale hanno da sempre rappresentato un grande percorso di vita, le canzoni di De André ci aiutano a meglio riconoscere e valutare quella degli emarginati, carcerati, prostitute e quant’altro serve per sopravvivere. Affrontare questi temi che toccano in modo profondo qualunque società civile, in modo melodico, spesso con ironia ed apparente leggerezza, ci aiuta a riflettere sul contesto che ci circonda.

E’ anche questo un modo per ricordare la vita, i valori e le emozioni di un grandissimo artista che ancora adesso riesce a trasmettere.

Grazie De André!