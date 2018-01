Dazi di Trump “dimostrano che non sa nulla di commercio”

Matteo Salvini, candidato della Lega alle prossime elezioni politiche, va contro corrente rispetto alla diplomazia e strategia politica dell’Unione Europea quando promette che se vince il suo governo imporrà dei dazi alla Trump. Le parole cozzano con il concetto espresso dall’Europa unita a Trump che si può riassumere in un: “se vuoi la guerra commerciale, che guerra sia”.

Le dichiarazioni sono state criticate da alcuni economisti liberali e dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, secondo il quale sarebbe un suicidio per il Made in Italy, in quanto l’Italia ha un surplus commerciale notevole, mentre gli Stati Uniti sono in deficit. Una punizione del genere e da Washington nessuno comprerebbe più beni e prodotti italiani.

Gli economisti di stampo liberale sono impegnati in una campagna denigratoria nei confronti di Trump e delle politiche di stamp protezionista, sostenendo che non sono la soluzione ai problemi, come crescita delle disuguaglianze socio economiche e gli alti livelli di disoccupazione, creati (anche) dalla globalizzazione sfrenata.

Il professore di economia applicata della John Hopkins University Steve Hanke è fra questi. Secondo Hanke Trump e la sua strategia commerciale non hanno senso e dimostrano che il tycoon immobiliare “non ha idea” di come funzionino le pratiche e scambi commerciali. Imporre dazi e tariffe punitive sulle importazioni di pannelli solari cinesi e lavatrici sudcoreane è “l’ennesima prova di una politica commerciale pericolosa e sbagliata da parte degli Stati Uniti”.

“Sbagliata perché si basa su un’analisi economica che non è corretta, pericolosa perché porterà inevitabilmente a una guerra commerciale dalla quale non usciranno vincitori”, scrive il professore di economia.