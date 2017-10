Dax sfonda quota 13.000 punti. Analisti :”la festa potrebbe finire presto”

Nonostante i recenti record, il Dax dà i primi segnali di stanchezza. Secondo alcuni esperti di analisi tecnica sentiti da Bloomberg, c’è un segnale che lascia pensare che il vento potrebbe presto cambiare direzione sulla Borsa tedesca.

Si tratta in pratica della divergenza dell’RSI, acronimo di Relative Strenght Index (Indicatore di Forza Relativa), ovvero un indicatore tecnico utilizzato nell’analisi dei mercati finanziari per misurare la forza (oppure la debolezza) di un’azione o di un qualsiasi mercato. L’RSI è classificato come un oscillatore, che misura la velocità e la direzione dei movimenti di prezzo.

Secondo gli analisti, il processo di divergenza si verifica quando l’azionario raggiunge vette più alte come ha fatto il DAX nelle ultime settimane, mentre l’RSI al contrario aggiorna picchi in direzione opposta.

Un trend, che secondo gli esperti, indica che lo slancio si sta affievolendo, anche se i prezzi continuano a salire. Dopo un rallentamento a settembre, la traiettoria verso l’alto del DAX ha perso forza di questo mese, con i volumi di negoziazione più bassi e l’RSI che continua ad andare sempre più in basso.

“Anche se il trend rialzista è ancora intatto, gli investitori devono stare attenti a non comprare in questo momento “, ha detto a Bloomberg Valerie Gastaldy, analista di Day By Day, aggiungendo che il supporto chiave è 12.930. “La velocità, lo slancio, non sono più sostenuti. I prezzi non sono ancora in calo, ma perdono sempre più velocità”.

Ricordiamo che, lunedí scorso, il DAX ha superato per la prima volta quota 13.000 punti, pur offrendo ancora un enorme sconto all’indice S & P 500 sulla base degli utili stimati.