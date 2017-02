Dax nel medio periodo …

Come delineato ormai da tempo, attraverso le nostre previsioni, il Dax continua la sua salita verso il target 12.800/12.900 , obbiettivo che dovrebbe combaciare con il massimo del ciclo Annuale Fusion.

Raggiunto quel livello, che dovrebbe avvenire sul prossimo ciclo Intermestrale, sarà possibile delineare una nuova previsione, con nuovi target.

Per il momento si resta in attesa che il mercato porti i prezzi a target.

A convalidare le altissime probabilità di raggiungimento del prezzo target è l’indicatore di ciclo Annuale che è ancora ben orientato al rialzo.

Per questo motivo, con buone probabilità, il quadro tecnico non dovrebbe cambiare.

L’algoritmo di Taylor prevede addirittura un arrivo in area prezzo 13.000 entro l’estate, arco temporale corretto in relazione all’ analisi ciclica.

Riteniamo tale target corretto e possibile da raggiungere in tale periodo, l’evoluzione del mercato nel tempo darà riscontro o meno a tale previsione.

Ricordiamo a tal proposito che la previsione di Taylor si riscrive ogni giorno in relazione all’ andamento del mercato, nell’arco di una settimana può cambiare anche sostanzialmente, sconsigliamo quindi di utilizzare questa immagine ai fini operativi per chi non può consultare l’algoritmo aggiornato.

