Dal mocassino in vernice alle sneaker, le scarpe eleganti di Tod’s

La collezione per l’autunno e l’inverno 2017 – 2018 Tod’s è all’insegna della qualità e della raffinatezza che caratterizzano lo storico marchio, ma sorprende per la creatività dei modelli e per la vasta scelta di calzature, materiali e abbinamenti di colore. Le nuove proposte di Tod’s spaziano dalle stringate di gusto inglese alle sneakers da passeggio di gran classe. A contraddistinguere alcune delle nuove scarpe i pellami consumati quasi corrosi. I pezzi chiave della collezione comprendono una versione aggiornata del Gommino e le stringate in pelle spazzolata semilucida.

Fra le scarpe più adatte per un look informale, la novità 2017 – 2018 sono le slip on in tessuto effetto scuba e pelle che si possono acquistare sul sito della casa a 450 euro. Fra le caratteristiche della scarpa, oltre al monogramma Tod’s impunturato, gli iconici gommini sul retro e lo spoiler in pvc galvanizzato. Pratiche e funzionali, disponibili negli abbinamenti verde – nero, blu – nero e solo nero. Fra le calzature più comode, segnaliamo anche le sneakers Tod’s in setoso nabuk sempre con i gommini sul retro, spoiler in pvc galvanizzato e suola in gomma.

Passiamo al gommino Tod’s, una vera icona che si aggiorna ogni stagione. Il mocassino è disponibile in pelle oppure in pelle e montone. Quello in pelle semilucida “Gommino Tod’s MyColors” è costruito con impunture a vista realizzate a mano, monogramma impresso, laccetto passante in cuoio intrecciato con fermalacci personalizzati, occhielli in metallo e iconica suola con gommini. Un modello senza tempo, proposto in una vastissima gamma di colori. Per i giorni freddi, da considerare i mocassini in pelle scamosciata con interno in montone, impunture a vista realizzate a mano, morsetto Tod’s Double T in metallo satinato, frangia, laccetto passante e suola con gommini. Affascinanti gli abbinamenti in arancio e beige e blu e nero.

Mocassino Tod's

Infine le proposte per chi vuole davvero sorprendere in quanto a eleganza. Tod’s ha pensato diversi modelli di stringate in pelle o in vernice brillante con monogramma Tod’s impresso, con o senza impunture a vista e suola in cuoio, in vendita sul sito a prezzi fra i 470 e i 550 euro. Dalla forma longilinea, adatte per una serata importante. Di particolare classe le più pesanti stringate in pelle spazzolata semilucida, con impunture a vista, lavorazione a coda di rondine, guardolo in cuoio e particolare maxi suola in extralight con fondo di ispirazione biker. Disponibili in bordeaux o nero.

Tod's stringate