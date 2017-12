Da Napoli la startup che punta a diventare AirBnB della fotografia

Di Francesco Verolino

Viaggiatori e appassionati di fotografia. Scout-Location.com, la startup dei viaggi fotografici promette diventerete tutti fotografi. Tutti possono proporre viaggi o attività fotografiche sul marketplace che, solo in un mese, ha raggiunto oltre 40 fotografi professionisti e ora si prepara al lancio sui mercati esteri.

La creatività partenopea è conosciuta nel mondo soprattutto quando si tratta di creare modi di vivere con la propria arte. Non poteva nascere che a Napoli la start up che crea il primo marketplace che mette insieme turismo e fotografia, ed è un invito a creare attività interessanti sotto il profilo turistico, fotografico, culturale e del tempo libero.

Scout-Location.com si candida a diventare la AirBnB della fotografia turistica, dove fotografi professionisti possono proporre weekend fotografici, viaggi fotografici, corsi o eventi culturali ad altri fotografi amatori che, magari, cercano spunti interessanti visitando accompagnati luoghi nel mondo o partecipando a workshop per imparare la fotografia, l’arte che ferma il tempo.

Quello del turismo fotografico è un settore in forte sviluppo proprio perché vede nella fotografia il valore aggiunto di un viaggio e, allo stesso tempo, permette a fotografi principianti, amatori o anche esperti di poter inquadrare mete lontane. Essere accompagnati da un professionista che conosca le location visitate è certamente un grande punto di forza ed una opportunità.

Da qui l’idea, creare un sito internet dove appassionati di fotografia potessero proporre o partecipare ad eventi, da qui è nato Scout-Location.com.

Aperto il 15 ottobre 2017, Scout-Location.com ha già numeri importanti, oltre 40 Photo Coach, fotografi che propongono viaggi o corsi, e circa 34 eventi proposti e tanti in fase di pubblicazione, che vanno dal giro del Kailash montagna sacra nel Tibet, al weekend nelle Cinque Terre con una fotografa professionista. Dal Corso avanzato di Photoshop alla mostra fotografica di Settimio Benedusi. Ora il portale è in fase di traduzione e di lancio all’estero, per attrarre un numero sempre maggiore di ospiti e di photo coach anche on site.

Su Scout-Location.com tutti sono liberi di proporre i propri eventi creativi e che abbiano la capacità di incuriosire gli ospiti che, in modo crescente, stanno mostrando sempre più interesse e navigano tra le pagine di Scout-Location.com girando il mondo con un click scegliendo dove trascorrere le proprie vacanze.

Il catalogo quindi è composto di eventi non scontati e per lo più inusuali, estranei a cataloghi commerciali. Viaggi o Workshop nei quali il photo coach crea contenuti unici e li vive insieme agli ospiti.

Imparare a fotografare con le tecniche base e avanzate, la post produzione, conoscere location interessanti e tanto altro ora sono a disposizione per emozionanti attività, a volte avventurose, per tutte le età e anche per chi, magari vuole fotografare con il proprio smartphone.

Per tutti Photo Coach e Ospiti un solo obiettivo, divertirsi imparando.