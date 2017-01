Da Giuliano Amato a Luttwak. Le frasi dei pentiti dell’euro

NEW YORK (WSI) – Tre giorni fa, il 2 gennaio, l’euro ha compiuto 15 anni. Un evento che ha dato il via a un’ondata di commenti, in tempi di dilagante euroscetticismo, sulla sua utilità, sul suo impatto sull’economia, sulla realtà di tutti i giorni.

Anche i piu’ convinti europeisti, vedi il caso di Giuliano Amato, sembrano non essere più tanto convinti della bontà del progetto della moneta unica. C’e’ addirittura chi è arrivato a predire che non raggiungerà la maggiore età.

A questo proposito, il quotidiano Libero, ha pubblicato, in occasione del quindicesimo compleanno, un inserto dal titolo “La carica dei 101 contro l’euro”, lo scorso 2 gennaio.

Da quest’ultimo riprendiamo alcuni degli interventi piu’ significativi:

Alberto Alesina (economista): “Si è persa l’occasione di una pacata discussione sui costi dell’unione monetaria”.