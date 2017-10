D-day per la Catalogna: oggi Puigdemont deciderà se dichiarare o no l’indipendenza

Riflettori puntati sulla Catalogna in quello che si annuncia come il D-day per l’indipendenza della regione. Oggi alle ore 10 il presidente catalano Carles Puigdemont attiverà la dichiarazione di indipendenza se il premier Mariano Rajoy respingerà la sua offerta di dialogo e applicherà l’articolo 155 della Costituzione per il commissariamento della regione.

Lo scrive stamani il quotidiano La Vanguardia. Come è noto, Puigdemont dovrà chiarire con un ‘sì’ o con un ‘no’ entro le 10:00 se ha dichiarato l’indipendenza il 10 ottobre. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, Rajoy avrebbe convocato per sabato una riunione di urgenza del governo.

Intanto, secondo indiscrezioni stampa, il governo spagnolo potrebbe rinunciare a sospendere l’autonomia della Catalogna se il presidente indipendentista della Regione accettasse di convocare delle elezioni regionali per mettere la parola fine al conflitto che l’oppone a Madrid.

Se Carles Puigdemont “convoca delle elezioni, secondo le modalità previste, questo potrebbe essere considerato come un ritorno alla legalità” ha dichiarato una fonte governativa all’Afp mantenendo l’anonimato, a conferma delle informazioni di diversi media spagnoli.

La dichiarazione avviene dopo che il leader dell’opposizione, il socialista Pedro Sanchez, in contatto permanente con il capo di governo sul tema, aveva confermato questa opzione.

