Cyber Monday: tutte le offerte di Amazon il 27 novembre

Dopo il Black Friday, il venerdì nero di sconti e promozioni che ha dato il via ufficiale allo shopping prenatalizio, è arrivato oggi, lunedì 27 novembre 2017, il Cyber Monday, un’altra giornata dedicata agli sconti digitali.

Letteralmente lunedì cibernetico, il Cyber Monday arriva come il Black Friday dagli Stati Uniti ed è stato introdotto dalla NRF, la National Retail Federation, la più grande associazione dei commercianti al dettaglio del mondo. Tanti i negozi on line che aderiscono al Cybewr Monday, una bona occasione per fare acquisti in vista del Natale tra questi ovviamente il sito di e-commerce più famoso al mondo, Amazon.

Anche se si cominciano a intravedere nel panorama degli acquisti on line anche altri concorrenti. Per la prima volta, la multinazionale statunitense Wal-Mart Stores Inc è a breve distanza dai prezzi online di Amazon, vicina così a riconquistare il titolo di “leader dei prezzi bassi”. La Wal-Mart ha investito in modo aggressivo nel rendere i suoi prezzi più competitivi contro i suoi diretti rivali come Amazon tanto che al momento di distacco sta diventando evidente su una vasta gamma di categorie di prodotti online. I prezzi di Walmart.com sono ora solo dello 0,3 per cento più costosi di Amazon in media, mentre nei primi 350 giorni che terminavano il 7 novembre 2016, erano superiori del 3%. A renderlo noto un sondaggio di Reteurs.

Tornando ad Amazon, per il Cyber Monday 2017 il sito di e-commerce più famoso al mondo offre a prezzi scontati tantissimi prodotti in tutte le categorie, come Elettronica, Informatica, Casa e Cucina, Abbigliamento, Sport, Videogiochi, Fai da te, Giocattoli, Prima infanzia, Prodotti per ufficio, Musica e molto altro. Come ad esempio Oral-B Oxyjet Idropulsore con Sistema Pulente, 4 Testine di Ricambio Oxyjet, Sony F5121 Xperia X Smartphone, 5″, 32 GB, 3 GB RAM, Bianco, Rowenta DG8960 Silence Steam Caldaia Silenziosa ad Alta Pressione, Sony Alpha 7K Fotocamera Digitale Compatta con Obiettivo Intercambiabile, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, iRobot Roomba 782e Robot Aspirapolvere, Samsung C24F396 Monitor Curvo, 24” Full HD, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync, Nero.