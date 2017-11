Crisi sistemica: JP Morgan è la banca più rischiosa al mondo

NEW YORK (WSI) – La banca più rischiosa per la stabilità del sistema finanziario internazionale è Jp Morgan, secondo la classifica sulle 30 istituzioni globali con rischi sistemici presentata dal Financial Stability Board. L’istituto statunitense è a capo della lista, insieme a UBS e Credit Suisse.

La classifica, aggiornata ogni anno, comprende 5 categorie di banche e nessun istituto è incluso nel primo livello, vale a dire gli istituti che richiedono un coefficiente patrimoniale ponderato per il rischio superiore di 3,5 punti percentuali rispetto ai requisiti del Comitato di Basilea. In sostanza più in alto si è collocati nella lista dell’Fsb, più si ha un obbligo gravoso di prevedere cuscinetti di capitale per assorbire eventuali shock.

JPMorgan è da sola nella categoria 4, che è la categoria che comprende gli istituti che devono avere una base di capitale proprio superiore di 2,5 punti percentuali a quella delle banche normali. Citigroup, invece, lascia questo gruppo ed entra in quello delle banche il cui coefficiente di adeguatezza patrimoniale deve essere superiore di 2 punti percentuali a quello delle normali istituzioni. Rientrano in questa categoria anche la Deutsche Bank, HSBC e la American Bank of America. BNP Paribas, rientra ora nella seconda categoria, che comprende ora tre banche cinesi, due più dell’anno scorso.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) è così affiancato dai suoi connazionali la Bank of China e China Construction Bank. Queste ultime due istituzioni erano già di dimensioni rispettabili, e ora sono comprese nell’elenco del Fiancial Stability Board a causa della crescente importanza dei loro legami con il sistema finanziario internazionale. Anche le due grandi banche svizzere Credit Suisse e UBS rientrano nella categoria 1, vale a dire le banche con un coefficiente di adeguatezza patrimoniale superiore di 1 punto percentuale a quello delle normali banche. L’anno scorso, il Credit Suisse si trovava ancora nel secondo gruppo.

A scendere nella classifica mondiale delle banche che rappresentano la minaccia maggiore per il sistema finanziario sono Citigroup e BNP e per esse le autorità raccomandano di far fronte a una riduzione delle maggiorazioni del capitale. Citigroup è sceso di un solo livello nella classifica, il che significa che il requisito patrimoniale aggiuntivo previsto dagli standard internazionali sarà pari al 2% delle attività ponderate per il rischio, secondo l’ ultima lista pubblicata martedì scorso dal Financial Stability Board. Anche BNP Paribas è scivolata nella classifica di 30 banche, con un supplemento dell’ 1,5%. I turni lasciano JPMorgan Chase & Co. come la banca più importante del mondo dal punto di vista sistemico, secondo l’FSB.