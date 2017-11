Crisi Coop: dal Pd un’àncora di salvezza, ma è illegale

La bolla dei “prestiti sociali” delle cooperative ha analogie con il crac delle quattro banche finite in risoluzione, visto che anche qui le vittime sono famiglie e lavoratori hanno subito perdite ingenti, l’ennesimo triste esempio di risparmio tradito all’italiana.

Come ricorda Il fatto quotidiano, solo le Coop dei supermercati hanno in cassa oltre 9 miliardi dei loro soci, ufficialmente per finanziare l’attività, ma di fatto come servizio di gestione dei risparmi.

“È una banca vera e propria, con tanto di sportelli, bancomat e carta magnetica per pagare la spesa con il proprio credito verso la cooperativa. Sarebbe un reato punito con il carcere fino a tre anni dall’articolo 130 del Testo unico bancario (Abusiva attività di raccolta del risparmio)”.

Ma a livello legislativo per i soci delle coop non v’è tutela. Il codice civile all’articolo 2467 recita testualmente che tale norma non trova applicazione per le somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. In sostanza significa che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”. In parole povere se una società fallisce i soci che hanno prestato capitali per avere qualcosa indietro devono aspettare prima che siano soddisfatti dipendenti, fornitori, banche, ecc. Sono l’ultima ruota del carro per intenderci.

Sul tema è intervenuto il senatore del Pd Ugo Sposetti che ha presentato l’emendamento 29.0.24 alla legge di Bilancio approvato in commissione. Tale emendamento tutela i soci che affidano i risparmi alla cooperativa come se fosse una banca e in altre parole, come scrive il quotidiano, finisce per legalizzare un’attività illegale e genera future grane a non finire, ignorando che il prestito sociale non è risparmio ma capitale di rischio.