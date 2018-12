Crimini Deutsche Bank potrebbero causare nuova crisi

Secondo il Fondo Monetario Internazionale Deutsche Bank è la banca sistematicamente più pericolosa al mondo e oggi anche William Black, professore di economia e diritto lo sostiene.

Deutsche Bank si pone come quella che viene definita una banca vincente ed è la più grande banca di gran lunga in Germania, ma in realtà è la più grande impresa criminale in Germania (…) È pazzesco che consentiamo a Deutsche Bank di passare dalle frodi alle frodi alle frodi. . . (…) Anche negli Stati Uniti, c’è stata riluttanza a reprimere la Deutsche Bank. . . .. Quando il commissario di New York cercò di farlo, l‘Office of the Comptroller of the Currency, il principale regolatore delle banche, ha tentato di impedirlo. Ha denigrato le autorità di New York e ha detto che non c’erano molti problemi e cose del genere, ma tutto ciò si è rivelato falso.