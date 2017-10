Cresce il team italiano di T. Rowe Price

T. Rowe Price prosegue nel suo percorso di radicamento e crescita nel mercato italiano con l’ingresso di Federico Domenichini (nella foto) nel ruolo di head of Advisory.

La branch italiana, avviata a fine 2014 sotto la guida di Donato Savatteri, country head per l’Italia, si rafforza ulteriormente nella capacità di seguire da vicino tutti i segmenti del mercato del risparmio gestito. Domenichini, in precedenza head of Direct distribution presso Allianz Global Investors e senior sales manager per Fidelity e Schroders, si occuperà specificamente del segmento Advisory, focalizzandosi dunque principalmente sulle reti di consulenza finanziaria. L’ingresso del manager completa una squadra di professionisti senior già forte di Maurizio Tassielli, head of Financial intermediaries, e Fabrizio Mazzucato, head of Institutional.