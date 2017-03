Credit Suisse: “Area euro debole, colpa dell’Italia”

“La debolezza dell’area euro rimane intatta e l’anello debole della catena è rappresentato dall’Italia“. Non hanno dubbi gli analisti di Credit Suisse ad indicare l’economia italiana come la principale responsabile dei problemi strutturali dell’eurozona.

Un dato per tutto: dal 200 a oggi, il tasso di crescita dell’economia italiana si è attestata a -0,4%. “Nessun altra economia dell’eurozona ha fatto peggio” si legge in un report della banca svizzera, in cui gli analisti sottolineano l’impennata della popolarità dei partiti euroscettici “che rischiano di controllare il Senato”.

Nello stesso studio, gli analisti suggeriscono di puntare sulle banche europee, che – come spiegano – è il settore più correlato ai rendimenti dei bund tedeschi, che dovrebbero aumentare in presenza di una riduzione del rischio politico. In particolare, gli esperti di Credit Suisse suggeriscono di accumulare titoli delle banche francesi “a buon mercato” rispetto alla media degli altri istituti di credito del Vecchio Continente. Per Credit Suisse il pericolo Le Pen è sopravvalutato dal mercato.

Infine, sempre per quanto riguarda le strategie di portafoglio, la banca elvetica suggerisce di mettersi al riparo da eventuali scossoni della borsa comprando oro.