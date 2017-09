Credem scommette su Roma: 2 mila nuovi clienti entro fine anno

Un nuovo centro dedicato ai clienti con grandi patrimoni aperto nei mesi scorsi in via Paisiello ai Parioli, 2 mila nuovi clienti, 50 milioni di euro di nuovi prestiti erogati, 120 milioni di euro di nuove masse e tre nuovi professionisti entro fine 2017. Sono questi gli elementi cardine della strategia di sviluppo di Credem, tra i principali gruppi bancari italiani quotati con 600 filiali ed oltre sei mila dipendenti in tutta Italia, a Roma e provincia. Tale strategia prevede, accanto agli investimenti in tecnologia ed assunzioni, anche l’apertura di punti vendita in aree ed alto potenziale di sviluppo come Roma.

Credem è già presente a Roma e provincia con 15 filiali e 140 persone e conta oltre 33 mila clienti per due miliardi di euro di masse. Nel primo semestre del 2017 l’istituto ha erogato a famiglie ed imprese del territorio 52 milioni di euro di prestiti. L’obiettivo per il 2017 è proseguire nella strategia di sviluppo ed incremento della clientela e delle masse e la nuova filiale dedicata ai clienti con grandi patrimoni, guidata dal responsabile Paolo Melchiorri che negli ultimi 12 mesi ha già inserito quattro professionisti e ad oggi conta 18 consulenti, sarà uno dei capisaldi di tale strategia. La divisione private banking di Credem, coordinata dal responsabile Alessandro Denti, conta a livello nazionale 250 professionisti che gestiscono circa 17 miliardi di euro di asset finanziari.

Credem è presente nel Lazio con 28 tra filiali e centri per le imprese in cui operano 198 persone, oltre 56 mila clienti e masse per 2,7 miliardi di euro. Nella regione il Gruppo ha erogato nei primi sei mesi dell’anno 64 milioni di euro di prestiti a famiglie ed imprese.

“Il private banking Credem si sta sviluppando in modo importante”, ha dichiarato Alessandro Denti responsabile private banking Credem. “Gli investimenti in persone, tecnologia e nuovi spazi per clienti e professionisti sono le basi della nostra strategia di sviluppo che porteremo avanti con decisione anche nei prossimi mesi. La richiesta dei clienti con importanti patrimoni”, ha proseguito Denti, “è amministrare sia la componente puramente finanziaria ma anche gestire in modo consapevole la distribuzione della ricchezza per le generazioni future“.

“I nostri private banker sono pronti per supportare i clienti anche grazie alla Global Wealth Advisory, il centro servizi di consulenza ed assistenza specialistica del Gruppo Credem. Figure professionali esperte in pianificazione successoria incontrano il cliente, al fianco del banker, e individuano insieme come agire sul patrimonio complessivo, nell’ottica di evitare, ad esempio, inutili comproprietà tra eredi o tutelare un erede più debole”.