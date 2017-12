Crac Etruria: la prova che ex ministro Boschi ha mentito

Quando ha sosteuto di non essersi mai occupata del caso Banca Etruria, tra i quattro istituti salvati dal governo del quale, per un periodo, il padre è stato vice presidente, l’ex ministro delle Riforme Maria Elena Boschi ha mentito al Parlamento. Lo ha dichiarato il deputato del Movimento Cinque Stelle, Carlo Sibilia, che ha pubblicato un tweet dopo le parole pronunciate dal presidente uscente della Consob, Giuseppe Vegas.

Maria Elena Boschi, ha scritto Sibilia sul suo conto Twitter, “si è occupata di Banca Etruria. Più di una volta. Così come appena confermato da Giuseppe Vegas Presidente Consob. Contrariamente a quanto detto al Parlamento il 18 dicembre 2015. Maria Elena Boschi ha mentito al Parlamento condizionando il voto sulla sua sfiducia“.

Sentito dalla commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, il presidente in uscita dell’autorità di regolamentazione dei mercati Consob ha fatto sapere oggi che il sottosegretario a Palazzo Chigi Boschi gli espresse preoccupazione per una possibile integrazione di Banca Etruria con con la Banca Popolare di Vicenza per gli effetti che avrebbe avuto sull‘industria dell’oro aretina.

Nella sua audizione in aula Vegas ha anche riferito che la Consob sapeva dei rilievi mossi da Bankitalia verso banca Etruria solo dopo quattro anni dai fatti. È quanto emerso nella relazione che la stessa autorità dei mercati ha letto dinanzi alla commissione bicamerale di inchiesta sulle banche presieduta da Pier Ferdinando Casini per bocca del vice dg Giuseppe D’Agostino.