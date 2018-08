Crac bancari: rimborsi più veloci, le novità allo studio del governo

“Risarciremo tutti coloro che sono stati truffati o raggirati dai crac bancari”. Lo aveva annunciato appena insediatosi al governo il premier Giuseppe Conte e forse ora sembra muoversi sul serio.

La macchina dei rimborsi va a rilento tanto che per chi ha subito vendite fraudolente di obbligazioni subordinate delle quattro banche Marche, Etruria, Ferrara, Chieti e delle due popolari di Vicenza e Veneto banca, secondo l’Ansa, il governo giallo-verde starebbe pensando ad eliminare l’onere della prova a carico del risparmiatore, cosa che nel caso di acquisti di obbligazioni prima del 2007, possono rivelarsi difficili. da qui la strada sarebbe poi in discesa.

Il governo di Giuseppe Conte vorrebbe compiere un ulteriore salto di qualità e giungere a un risarcimento anziché al semplice ‘ristoro’, estendendolo anche agli investitori in azioni, primi tra tutti quelli delle due banche venete. Ma il primo passo da fare è rimpolpare la dote in essere al Fondo interbancario, quello costituito pro quota di mercato dalle banche operanti in Italia.

Grazie al ricorso all’arbitro Anac, ad oggi, circa 300 risparmiatori delle 4 banche del Centro Italia andate in risoluzione, su 1.753 istanze, hanno ottenuto il rimborso pieno delle obbligazioni subordinate. Secondo i dati del Fondo interbancario che gestisce il Fondo di solidarietà, i ricorsi con esito positivo al 20 luglio erano 301, per 11,64 milioni di euro. Il Fondo ha chiuso i ristori sul crac delle quattro banche del Centro Italia e ora sta procedendo per le venete, dove finora sono state liquidate 934 pratiche per 4,5 milioni di euro. L’obiettivo, spiega il vice direttore generale del Fitd Salvatore Paterna, è quello di “concludere la procedura nel corso del 2019″.